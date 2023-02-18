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Украина рассчитывает на приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе - Стефанчук

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 14:30

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО - ред.) и начнет уже свой путь в Альянс", - сказал Стефанчук.

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Он отметил, что среди тем, которые обсуждают на полях Мюнхенской конференции по безопасности, "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас приоритетом для Альянса является не членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против России.

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30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Темы: НАТОСтефанчук
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