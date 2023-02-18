Китай обіцяє представити пропозиції щодо врегулювання війни в Україні

Китай представить свої пропозиції щодо політичного врегулювання війни Росії в Україні.

Джерело: провідний дипломат країни Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, повідомляють Euractiv та Reuters; джерела російського "Комерсанта"

Деталі: Ван Ї засудив новий "менталітет холодної війни", заявивши, що Пекін стоятиме на боці миру і діалогу, пише Euractiv.

Він оголосив про підтримку його країною мирних переговорів, яка буде оформлена у вигляді позиційного документа щодо політичного врегулювання війни в Україні.

Завуальовано критикуючи Захід, він сказав, що Китай вважає, що існують "деякі сили", які не бажають успіху українсько-російських мирних переговорів.

Як зазначає Reuters, Ван Ї також зазначив, що Китай викладе свою позицію щодо врегулювання війни в Україні в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.

За даними джерел російського "Комерсанта", китайська сторона планує оприлюднити свій план 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Під час війни Китай взяв тонку лінію, прагнучи збалансувати свої зв'язки із Заходом, підтримуючи при цьому Москву.

Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні, сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.

Але водночас Китай координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні й користується перевагами знижок на російську нафту.

Що передувало: Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні з посиланням на Ван Ї повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні.