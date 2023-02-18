Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 17:17
Ван И, фото Getty Images

Китай представит свои предложения по политическому урегулированию войны России в Украине.

Источник: ведущий дипломат страны Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщают Euractiv и Reuters; источники российского "Коммерсанта"

Детали: Ван И осудил новый "менталитет холодной войны", подчеркнув, что Пекин будет стоять на стороне мира и диалога, пишет Euractiv.

Он объявил о поддержке его страной мирных переговоров, которая будет оформлена в виде позиционного документа по политическому урегулированию войны в Украине.

Завуалированно критикуя Запад, он сказал, что Китай считает, что существуют "некоторые силы", которые не желают успеха украинско-российских мирных переговоров.

Как отмечает Reuters, Ван И также отметил, что Китай изложит свою позицию по урегулированию войны в Украине в документе, в котором будет указано, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.

По данным источников российского "Коммерсанта", китайская сторона планирует обнародовать свой план 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Во время войны Китай взял тонкую линию, стремясь сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.

Он в целом отказался продавать оружие России и не принимал непосредственного участия в войне в надежде сохранить доступ к мировому рынку.

Но в то же время Китай координирует свои действия с Россией на дипломатическом уровне и пользуется преимуществами скидок на российскую нефть.

Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни со ссылкой на Ван И сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Китайвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским

видео, фотоЧарльз III посетил учения украинских военных

Навальный передумал насчет Крыма: хочет признать границы Украины 1991 года

Кулеба о визите Байдена в Киев: "Четкий сигнал на болота"

Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению

Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

Все новости...
Китай
Президент Китая выступит с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину
Байден: Сбитые над США объекты, вероятно, связаны с частными компаниями, а не Китаем
США обеспокоены поставками иностранных чипов в РФ через Иран и Китай
Последние новости
18:33
Во вторник на Киевщине будут замерять потребление электроэнергии: будут ли выключать свет
18:27
Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ
18:23
Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине
18:17
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 440 миллионов
18:10
видеоПосол показал, как украинский экипаж стреляет из Leopard 2
18:06
Украинским медикам будет проще подтвердить квалификацию за рубежом – Минздрав
18:06
Россияне снова обстреляли Антоновку: погибли работник больницы с женой
17:56
Блинкен в Турции обсудил с Эрдоганом поддержку Украины
17:45
Китайский топ-дипломат побывал в Венгрии и похвалил ее за "дружественную к КНР политику"
17:43
Зарплаты работников Amazon могут сократиться вдвое из-за падения акций – WSJ
Все новости...