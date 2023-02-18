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Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 16:17
Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине
Ван И, фото Getty Images

Китай представит свои предложения по политическому урегулированию войны России в Украине.

Источник: ведущий дипломат страны Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщают Euractiv и Reuters; источники российского "Коммерсанта"

Детали: Ван И осудил новый "менталитет холодной войны", подчеркнув, что Пекин будет стоять на стороне мира и диалога, пишет Euractiv.

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Он объявил о поддержке его страной мирных переговоров, которая будет оформлена в виде позиционного документа по политическому урегулированию войны в Украине.

Завуалированно критикуя Запад, он сказал, что Китай считает, что существуют "некоторые силы", которые не желают успеха украинско-российских мирных переговоров.

Как отмечает Reuters, Ван И также отметил, что Китай изложит свою позицию по урегулированию войны в Украине в документе, в котором будет указано, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.

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По данным источников российского "Коммерсанта", китайская сторона планирует обнародовать свой план 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время войны Китай взял тонкую линию, стремясь сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.

Он в целом отказался продавать оружие России и не принимал непосредственного участия в войне в надежде сохранить доступ к мировому рынку.

Но в то же время Китай координирует свои действия с Россией на дипломатическом уровне и пользуется преимуществами скидок на российскую нефть.

Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни со ссылкой на Ван И сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.

Темы: Китайвойна
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