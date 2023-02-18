Зеленський: Більшість України – з електрикою, це дуже вагомий результат

Президент Володимир Зеленський назвав дуже вагомим результатом відновлення електропостачання для більшості українців.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський відзначив, що день суботи почався з превентивних відключень електрики в частині областей для захисту від чергового російського ракетного нальоту.

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Пряма мова: "І ми завершуємо цю суботу без відключень електрики майже на всій території нашої держави. Окрім частини, зокрема, Одещини, де триває відновлення після попередніх атак, і деяких районів, де мережі пошкоджені поривами вітру. Більшість території України – з енергетикою. Більшість наших людей – з електрикою.

І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи, яка проводилась і проводиться багатьма людьми. Усіма, хто відновлює й захищає енергетику. Усіма, хто працює для посилення нашої ППО. Усіма нашими партнерами, які допомагають. І, звичайно, усіма нашими воїнами, які щодня, щоночі захищають Україну у складі Повітряних сил та всіх наших сил оборони й безпеки.

Я дякую кожному й кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави! Це дуже вагомий результат для України. Результат, якого ми досягли всі разом".

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Деталі: Зеленський пообіцяв, що влада продовжить "робити все можливе й неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії".