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Зеленский: Большинство Украины – с электричеством, это очень весомый результат

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 22:01
иллюстративное фото shutterstock

Президент Владимир Зеленский назвал очень весомым результатом восстановление электроснабжения для большинства украинцев.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что день субботы начался с превентивных отключений электричества в части областей для защиты от очередного российского ракетного налета.

Прямая речь: "И мы завершаем эту субботу без отключений электричества почти на всей территории нашего государства. Кроме части, в частности, Одесской области, где продолжается восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра. Большинство территории Украины – с энергетикой. Большинство наших людей – с электричеством.

И это очередное подтверждение нашей с вами стойкости, силы Украины, колоссальной работы, которая проводилась и проводится многими людьми. Всеми, кто восстанавливает и защищает энергетику. Всеми, кто работает для усиления нашей ПВО. Всеми нашими партнерами, которые помогают. И, конечно, всеми нашими воинами, которые ежедневно, каждую ночь защищают Украину в составе Воздушных сил и всех наших сил обороны и безопасности.

Я благодарю каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства! Это очень весомый результат для Украины. Результат, которого мы достигли все вместе".

Детали: Зеленский пообещал, что власть продолжит "делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий устойчивости, больше защиты от любых ударов России".

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Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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