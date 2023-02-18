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Росіяни обстріляли Нікополь і Марганець: постраждали медустанова, заклади освіти, будинки

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 21:34
Росіяни обстріляли Нікополь і Марганець: постраждали медустанова, заклади освіти, будинки
наслідки обстрілу Нікопольщини 18 лютого, фото з Telegram Лукашука

У суботу російські війська завдали ударів по Нікополю й Марганцю Дніпропетровської області, пошкоджено будівлі медустанови, закладів освіти, багатоповерхівки.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

 
наслідки обстрілу Нікопольщини 18 лютого, фото з Telegram Лукашука

Дослівно: "Окупаційні війська РФ не залишають у спокої Нікопольщину. Російський терор триває: дві громади району протягом дня знову зазнали атак.

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З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду".

Деталі: Лукашук повідомив, що внаслідок обстрілів жертв немає, також у суботу не зафіксовано обстрілів в інших районах Дніпропетровщини.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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