Россияне обстреляли Никополь и Марганец: пострадали медучреждение, учебные заведения, дома
В субботу российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, повреждены здания медучреждения, учебных заведений, многоэтажки.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Дословно: "Оккупационные войска РФ не оставляют в покое Никопольщину. Российский террор продолжается: две общины района в течение дня снова подверглись атакам.
Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.
Ударили оккупанты и по Марганцу. В результате атаки повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка".
Детали: Лукашук сообщил, что в результате обстрелов жертв нет, также в субботу не зафиксировано обстрелов в других районах Днепропетровщины.