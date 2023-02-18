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Россияне обстреляли Никополь и Марганец: пострадали медучреждение, учебные заведения, дома

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 22:34
последствия обстрела Никопольщины 18 февраля, фото из Telegram Лукашука

В субботу российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, повреждены здания медучреждения, учебных заведений, многоэтажки.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

 
последствия обстрела Никопольщины 18 февраля, фото из Telegram Лукашука

Дословно: "Оккупационные войска РФ не оставляют в покое Никопольщину. Российский террор продолжается: две общины района в течение дня снова подверглись атакам.

Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

Ударили оккупанты и по Марганцу. В результате атаки повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка".

Детали: Лукашук сообщил, что в результате обстрелов жертв нет, также в субботу не зафиксировано обстрелов в других районах Днепропетровщины.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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