Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Никополь и Марганец: пострадали медучреждение, учебные заведения, дома

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 21:34
Россияне обстреляли Никополь и Марганец: пострадали медучреждение, учебные заведения, дома
последствия обстрела Никопольщины 18 февраля, фото из Telegram Лукашука

В субботу российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, повреждены здания медучреждения, учебных заведений, многоэтажки.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

 
последствия обстрела Никопольщины 18 февраля, фото из Telegram Лукашука

Дословно: "Оккупационные войска РФ не оставляют в покое Никопольщину. Российский террор продолжается: две общины района в течение дня снова подверглись атакам.

Реклама:

Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

Ударили оккупанты и по Марганцу. В результате атаки повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка".

Детали: Лукашук сообщил, что в результате обстрелов жертв нет, также в субботу не зафиксировано обстрелов в других районах Днепропетровщины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: