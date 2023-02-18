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Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розчавити Росію

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 22:38
Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розчавити Росію
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що позицією його країни ніколи не було й не буде розчавити Росію, однак він виступає за поразку РФ в Україні.

Джерело: Макрон у коментарі французьким ЗМІ в літаку по дорозі з Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Le Figaro

Пряма мова: "Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом…

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Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде".

Деталі: Президент Франції підкреслив, що підтримка Києва має бути "посилена" для того, щоб рухатися до "переговорів, які заслуговують на довіру".

"Сьогодні потрібно, щоб Україна здійснила військовий наступ, який прорве російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", - наполягає він.

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На думку Макрона, "жодна сторона не може перемогти повністю".

Президент Франції також заявив, що "всі варіанти, крім Володимира Путіна в рамках нинішньої системи" в Росії "здаються йому гіршими", ніж російський президент.

Що передувало: Перед цим Макрон заявив, що союзники будуть підтримувати Україну, поки вона не переможе і в Європі не настане мир.   

Макрон уже заявляв, що не вірить, що зміна режиму сприятиме позитивним змінам у Росії.

Теми: МакронФранціяРосіявійна
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