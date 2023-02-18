Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розчавити Росію

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 23:38
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що позицією його країни ніколи не було й не буде розчавити Росію, однак він виступає за поразку РФ в Україні.

Джерело: Макрон у коментарі французьким ЗМІ в літаку по дорозі з Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Le Figaro

Пряма мова: "Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом…

Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде".

Деталі: Президент Франції підкреслив, що підтримка Києва має бути "посилена" для того, щоб рухатися до "переговорів, які заслуговують на довіру".

"Сьогодні потрібно, щоб Україна здійснила військовий наступ, який прорве російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", - наполягає він.

На думку Макрона, "жодна сторона не може перемогти повністю".

ВІДЕО ДНЯ

Президент Франції також заявив, що "всі варіанти, крім Володимира Путіна в рамках нинішньої системи" в Росії "здаються йому гіршими", ніж російський президент.

Що передувало: Перед цим Макрон заявив, що союзники будуть підтримувати Україну, поки вона не переможе і в Європі не настане мир.   

Макрон уже заявляв, що не вірить, що зміна режиму сприятиме позитивним змінам у Росії.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: МакронФранціяРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info

фотоЗійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Близько 30 країн закликали МОК відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади

відеоУ Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха

Делегація парламенту Грузії відмовилась від візиту в Київ у річницю вторгнення РФ

Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні

Усі новини...
Макрон
Ми продовжимо підтримувати Україну до перемоги – Макрон
Макрон не виключив, що позбавить Путіна ордена Почесного легіону
Макрон не виключає постачання літаків Україні, але вважає, що це не в пріоритеті
Останні новини
23:55
У Болгарії знайшли ще один ваговоз із нелегальними мігрантами після загибелі 18 людей
23:43
Суд Литви схвалив ліквідацію організації експолітика, ув'язненого за шпигунство на користь Росії
23:35
Український солдат, який навчається на Leopard 2, порівняв німецькі танки з "Мерседесом"
23:14
фото, відеоНовий землетрус у Туреччині: щонайменше троє загиблих
23:08
Прем’єрка Італії на шляху до Києва відвідала Польщу
22:51
Зеленський: в Україні вирішується доля світового порядку
22:40
Словаччина заперечує навмисну затримку німецької техніки для України на кордоні
22:26
Режим Лукашенка планує набрати до "народного ополчення" 150 тисяч білорусів
22:10
Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю Росії – Боррель
22:02
Байден після історичного візиту в Україну прибув до Польщі
Усі новини...