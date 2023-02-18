Макрон заявил, что позицией Франции никогда не будет раздавить Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позицией его страны никогда не было и не будет раздавить Россию, однако он выступает за поражение РФ в Украине.

Источник: Макрон в комментарии французским СМИ в самолете по дороге с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Le Figaro

Прямая речь: "Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем...

Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет".

Детали: Президент Франции подчеркнул, что поддержка Киева должна быть "усилена" для того, чтобы двигаться к "переговорам, которые заслуживают доверия".

"Сегодня нужно, чтобы Украина осуществила военное наступление, которое прорвет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", - настаивает он.

По мнению Макрона, "ни одна сторона не может победить полностью".

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Президент Франции также заявил, что "все варианты, кроме Владимира Путина в рамках нынешней системы" в России "кажутся ему хуже", чем российский президент.

Что предшествовало: Перед этим Макрон заявил, что союзники будут поддерживать Украину, пока она не победит и в Европе не наступит мир.

Макрон уже заявлял, что не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России.