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Уряд США говорив з Маском про використання Starlink в Україні

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 02:11
Уряд США говорив з Маском про використання Starlink в Україні
Starlink. Фото GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд мав розмови з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Джерело: видання Reuters

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".

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Як відомо, компанія SpaceX передала Україні термінали Starlink, що дозволяє українським військовим спілкуватися та використовувати супутниковий інтернет у військових цілях. 

Що цьому передувало:

  • Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.
  • В Офісі президента України після відповідного рішення закликали SpaceX "не вигадувати, як нашкодити". 

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Теми: СШАМаск
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