Уряд США говорив з Маском про використання Starlink в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд мав розмови з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Джерело: видання Reuters

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".

Реклама:

Як відомо, компанія SpaceX передала Україні термінали Starlink, що дозволяє українським військовим спілкуватися та використовувати супутниковий інтернет у військових цілях.

Що цьому передувало:

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

В Офісі президента України після відповідного рішення закликали SpaceX "не вигадувати, як нашкодити".