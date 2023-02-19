Уряд США говорив з Маском про використання Starlink в Україні
Неділя, 19 лютого 2023, 03:11
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд мав розмови з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
Джерело: видання Reuters
Деталі: Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".
Як відомо, компанія SpaceX передала Україні термінали Starlink, що дозволяє українським військовим спілкуватися та використовувати супутниковий інтернет у військових цілях.
Що цьому передувало:
- Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.
- В Офісі президента України після відповідного рішення закликали SpaceX "не вигадувати, як нашкодити".