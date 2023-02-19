Правительство США говорило с Маском об использовании Starlink в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство имело разговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине.

Источник: издание Reuters

Детали: Отвечая на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели, кроме того, что мы имели разговоры".

Как известно, компания SpaceX передала Украине терминалы Starlink, что позволяет украинским военным общаться и использовать спутниковый интернет в военных целях.

Что этому предшествовало: