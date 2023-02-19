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Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 05:18
Пригожин і Кадиров. Фото GETTY IMAGES

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Експерти інституту вважають, що Кадиров, ймовірно, не пристав на пропозицію Пригожина, оскільки сумнівається, що керівник "Вагнера" зможе відновити свій вплив, який зменшується.

В інституті нагадали, що 17 лютого Кадиров заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні, добре скоординовані відносини з Міністерством оборони РФ.

Аналітики ISW  відзначили, що схвалення Кадировим діяльності Міністерства оборони послідувало за спробою Пригожина заручитися підтримкою глави Чечні за допомогою широко розрекламованого візиту до пораненого командира спецпідрозділу "Ахмат", який відбувся 16 лютого.

Дослівно: "Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міністерства оборони РФ, заявивши 18 лютого, що "Вагнер" не підпорядковується МО і "не має нічого спільного з російською армією".

Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на російське Міністерство оборони, оскільки його офіційні зв'язки з Кремлем і позиція в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним.

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин намагається залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів у Кремлі та російських блогерів, але ті, хто мають зв'язки з Кремлем, ймовірно, можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство".

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Теми: ПригожинКадировРосіявійна
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