Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложение руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против Министерства обороны России, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Эксперты института считают, что Кадыров, вероятно, не принял предложение Пригожина, поскольку сомневается, что руководитель "Вагнера" сможет восстановить свое уменьшающееся влияние.

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В институте напомнили, что 17 февраля Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что чеченские боевые офицеры имеют отличные, хорошо скоординированные отношения с Министерством обороны РФ.

Аналитики ISW отметили, что одобрение Кадыровым деятельности Министерства обороны последовало за попыткой Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни посредством широко разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат", который состоялся 16 февраля.

Дословно: "Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Министерства обороны РФ, заявив 18 февраля, что "Вагнер" не подчиняется МО и "не имеет ничего общего с российской армией".

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Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к новой информационной атаке Пригожина на российское Министерство обороны, поскольку его официальные связи с Кремлем и позиция в российском правительстве являются более выгодными, чем любые политические отношения с Пригожиным.

Пригожин пытается привлечь на свою сторону ультранационалистических деятелей в Кремле и российских блогеров, но те, кто имеют связи с Кремлем, вероятно, могут отвернуться от него, чтобы сохранить свое покровительство".