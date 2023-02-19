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Ворог вночі обстріляв Нікополь: пошкоджено житлові будинки і підприємство

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 08:03
Наслідки нічого обстрілу Нікополя. Фото з Telegram Лисака

Росіяни вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки, одноповерховий будинок і приватне підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію. Пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач".

Деталі: Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Що цьому передувало: 18 лютого російські війська завдали ударів по Нікополю й Марганцю Дніпропетровської області, пошкоджено будівлі медустанови, закладів освіти, багатоповерхівки.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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