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Враг ночью обстрелял Никополь: повреждены жилые дома и предприятие

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 07:03
Враг ночью обстрелял Никополь: повреждены жилые дома и предприятие
Последствия ничего обстрела Никополя. Фото из Telegram Лысака

Россияне ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области, повреждения получили 4 многоэтажки, одноэтажный дом и частное предприятие.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач".

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Детали: В результате обстрелов никто не пострадал.

Что этому предшествовало: 18 февраля российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, повреждены здания медучреждения, учебных заведений, многоэтажки.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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