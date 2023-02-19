Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг ночью обстрелял Никополь: повреждены жилые дома и предприятие

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 08:03
Последствия ничего обстрела Никополя. Фото из Telegram Лысака

Россияне ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области, повреждения получили 4 многоэтажки, одноэтажный дом и частное предприятие.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач".

Детали: В результате обстрелов никто не пострадал.

Что этому предшествовало: 18 февраля российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, повреждены здания медучреждения, учебных заведений, многоэтажки.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран – Резников

Германия сообщила, когда доставит в Украину Marder и боеприпасы для Gepard

Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info

фотоСошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

Около 30 стран призвали МОК отстранить росссиян и белорусов от Олимпиады

видеоВ Турции произошли новые землетрясения в зоне предыдущего бедствия

Все новости...
Никополь
Никопольщину россияне атаковали трижды за день: 1 погибшая, 2 раненых
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека
Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды
Последние новости
07:32
ЕС на год продлил санкции против РФ за признание "независимости" оккупированных территорий Украины
07:08
В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб
06:32
Силы обороны отбили вражеские атаки в трех областях – сводка
06:12
Украина способна вернуть инициативу на поле боя в 2023 году – ISW
05:41
На ВОТ россияне изымают у населения украинские паспорта – сопротивление
04:41
Антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран – Резников
03:55
Германия призывает своих граждан не ехать в Россию
03:16
В деле Болдуина отменили пункт, который грозил 5-летним заключением
02:30
Путин может мобилизовать еще сотни тысяч россиян – NYT
01:41
Россияне ударили по Сумщине из минометов
Все новости...