Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 14:03

Делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері телемарафону в неділю повідомила членкиня делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ", – сказала вона.

За словами депутатки, ситуація, "коли одна-дві країни можуть блокувати всі рішення, є фактично глухим кутом для будь-якої міжнародної організації, де діє таке правило". "Тому ми працюємо разом з нашими партнерами над реформою ПА ОБСЄ", – додала Кравчук.

Вона зауважила, що російська делегація на Парламентській асамблеї ОБСЄ нараховує понад 60 людей – не лише депутатів, і "там ціла купа, ми розуміємо, просто спецслужби, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію".

"Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватись, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданнях", – підкреслила вона.

Раніше Україна виступила проти присутності російської делегації на офіційному засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ і запропонувала перенести засідання.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг захищає рішення країни допустити російських делегатів, які під західними санкціями, на зустріч ОБСЄ у Відні - попри критику двох десятків країн.

Нагадаємо, що в літньому та осінньому засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ представники Росії участі не брали – Британія та Польща відповідно відмовились від видання їм віз.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ОБСЄРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков

Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard

Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info

фотоЗійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Близько 30 країн закликали МОК відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади

відеоУ Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха

Усі новини...
ОБСЄ
Україна проти участі росіян у засіданні ПА ОБСЄ у Відні і пропонує перенести зустріч
Росія вивезла з України понад 14 тис. дітей – представник США в ОБСЄ
20 країн вимагають не допустити участі Росії в ПА ОБСЄ
Останні новини
04:41
Антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн – Резніков
03:55
Німеччина закликає своїх громадян не їхати в Росію
03:16
У справі Болдуїна скасували пункт, який загрожував 5-річним ув’язненням
02:30
Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян — NYT
01:41
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів
00:48
Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard
23:55
У Болгарії знайшли ще один ваговоз із нелегальними мігрантами після загибелі 18 людей
23:43
Суд Литви схвалив ліквідацію організації експолітика, ув'язненого за шпигунство на користь Росії
23:35
Український солдат, який навчається на Leopard 2, порівняв німецькі танки з "Мерседесом"
23:14
фото, відеоНовий землетрус у Туреччині: щонайменше троє загиблих
Усі новини...