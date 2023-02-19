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Україна бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 13:03

Делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері телемарафону в неділю повідомила членкиня делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ", – сказала вона.

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За словами депутатки, ситуація, "коли одна-дві країни можуть блокувати всі рішення, є фактично глухим кутом для будь-якої міжнародної організації, де діє таке правило". "Тому ми працюємо разом з нашими партнерами над реформою ПА ОБСЄ", – додала Кравчук.

Вона зауважила, що російська делегація на Парламентській асамблеї ОБСЄ нараховує понад 60 людей – не лише депутатів, і "там ціла купа, ми розуміємо, просто спецслужби, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію".

"Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватись, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданнях", – підкреслила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Україна виступила проти присутності російської делегації на офіційному засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ і запропонувала перенести засідання.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг захищає рішення країни допустити російських делегатів, які під західними санкціями, на зустріч ОБСЄ у Відні - попри критику двох десятків країн.

Нагадаємо, що в літньому та осінньому засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ представники Росії участі не брали – Британія та Польща відповідно відмовились від видання їм віз.

Теми: ОБСЄРосіявійна
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