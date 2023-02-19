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Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 13:03

Делегация Верховной Рады не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона в воскресенье сообщила член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами относительно того, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ и по крайней мере Парламентскую ассамблею ОБСЕ", - сказала она.

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По словам депутата, ситуация, "когда одна-две страны могут блокировать все решения, является фактически тупиком для любой международной организации, где действует такое правило". "Поэтому мы работаем вместе с нашими партнерами над реформой ПА ОБСЕ", - добавила Кравчук.

Она отметила, что российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ насчитывает более 60 человек - не только депутатов, и "там целая куча, мы понимаем, просто спецслужбы, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию".

"Мы вместе с нашей украинской общиной работаем над протестами возле территории Хофбурга, где это будет происходить, чтобы это не становилось нормой. Но мы сами не будем находиться на заседаниях", - подчеркнула она.

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Ранее Украина выступила против присутствия российской делегации на официальном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предложила перенести заседание.

Как сообщалось, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг защищает решение страны допустить российских делегатов, которые под западными санкциями, на встречу ОБСЕ в Вене - несмотря на критику двух десятков стран.

Напомним, что в летнем и осеннем заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ представители России участия не принимали - Великобритания и Польша соответственно отказались от выдачи им виз.

Темы: ОБСЕРосcиявойна
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