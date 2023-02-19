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Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 14:32
ВОЛОДіН. ФОТО DUMA.GOV.RU

Спікер російської Державної Думи В'ячеслав Володін образився на "найпідліший вчинок" з боку України - готовність скасувати святкування 9 травня.

Джерело: Володін у Telegram

Деталі: Спочатку Володін почав перераховувати, що в Україні нібито "заборонили говорити російською мовою, знесли пам'ятники визволителям країни від фашистів, розкололи РПЦ".

Пряма мова Володіна: "Не зупинилися на цьому. Стали знищувати рідну культуру, яку не можна ділити на російську й українську, - вона, як і віра, у нас спільна.

Не обмежившись виключенням зі шкільної програми наших класиків, почали перейменовувати міста і вулиці.

Сьогодні збираються скасувати День перемоги - 9 Травня. Найпідліший вчинок.

Пам'ять про перемогу об'єднує народ наших країн. Це не дає спокою нинішньому київському режиму на чолі із Зеленським.

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Багато злочинів ним скоєно, але скасування Дня перемоги - найпідліший вчинок стосовно тих, хто віддав своє життя за звільнення світу від нацизму".

Нагадаємо: На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

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Теми: Росіяпропагандавійнаісторія
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