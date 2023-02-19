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Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 14:32
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. ФОТО DUMA.GOV.RU

Спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин обиделся на "самый подлый поступок" со стороны Украины – готовность отменить празднование 9 мая.

Источник: Володин в Telegram

Детали: Сначала Володин начал перечислять, что в Украине якобы "запретили говорить на русском языке, снесли памятники освободителям страны от фашистов, раскололи РПЦ".

Прямая речь Володина: "Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая.

Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы.

Сегодня собираются отменить День победы — 9 Мая. Самый подлый поступок.

Память о победе объединяет народ наших стран. Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Много преступлений им совершено, но отмена Дня победы – самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма".

Напомним: На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них ввести три новых праздника.

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Темы: Росcияпропагандавойнаистория
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