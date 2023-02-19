Військовий загинув на фронті протягом місяця після призову. ТЦК проводить перевірку

Український військовий з Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП, прессекретарка ТЦК Олена Величанська в коментарі "Українській правді"

Деталі: Як повідомили УП в ТЦК, військовий отримав повістку у першій половині січня, був призваний до війська 18 січня, а вже 31.01 склав присягу.

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Вже 12 лютого захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

Дослівно: "Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу.

Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним.

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Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч".

Більше деталей: Військового звати Богдан Покітко. Ця ситуація викликала хвилю обурення в мережі, і на неї навіть відреагував мер Тернополя Сергій Надал, пообіцявши, що звернеться до компетентних органів.

Тим часом люди у коментарях пишуть, що військовий нібито не проходив ніякої підготовки та не мав належного екіпірування, а повістку йому вручили "на зупинці".