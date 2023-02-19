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Военный погиб на фронте в течение месяца после призыва. ТЦК проводит проверку

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 15:45
иллюстративное фото с сайта novynarnia

Украинский военный из Тернополя погиб на передовой меньше чем через месяц после получения повестки. Территориальный центр комплектования проводит служебную проверку, чтобы установить ответственных за подготовку и обучение личного состава.

Источник: Тернопольский областной ТЦК СП, пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как сообщили УП в ТЦК, военный получил повестку в первой половине января, был призван 18 января, а уже 31.01 принял присягу.

Уже 12 февраля защитника перевели к новому месту прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля.

Дословно: "Сейчас в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет установлено лиц, которые отвечали за подготовку и обучение личного состава.

Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным.

Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни тех, кто рядом".

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Больше деталей: Военного зовут Богдан Покитко. Эта ситуация вызвала волну возмущения в сети, и на нее даже отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал, пообещав, что обратится в компетентные органы.

Между тем люди в комментариях пишут, что военный якобы не проходил никакой подготовки и не имел надлежащей экипировки, а повестку ему вручили "на остановке".

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Темы: Вооруженные силывойнамобилизация
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