Военный погиб на фронте в течение месяца после призыва. ТЦК проводит проверку
Украинский военный из Тернополя погиб на передовой меньше чем через месяц после получения повестки. Территориальный центр комплектования проводит служебную проверку, чтобы установить ответственных за подготовку и обучение личного состава.
Источник: Тернопольский областной ТЦК СП, пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде"
Детали: Как сообщили УП в ТЦК, военный получил повестку в первой половине января, был призван 18 января, а уже 31.01 принял присягу.
Уже 12 февраля защитника перевели к новому месту прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля.
Дословно: "Сейчас в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет установлено лиц, которые отвечали за подготовку и обучение личного состава.
Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным.
Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни тех, кто рядом".
Больше деталей: Военного зовут Богдан Покитко. Эта ситуация вызвала волну возмущения в сети, и на нее даже отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал, пообещав, что обратится в компетентные органы.
Между тем люди в комментариях пишут, что военный якобы не проходил никакой подготовки и не имел надлежащей экипировки, а повестку ему вручили "на остановке".