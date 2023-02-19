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Кадиров захотів створити свою ПВК

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 15:58
кадиров, фото риа новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров захотів створити свою ПВК після завершення роботи на держслужбі.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Уже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані і підвів риску під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні і необхідні.

Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому БРАТУ Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде".

Чому це важливо: У Росії чиновники почали створювати ПВК. Приміром, крім вагнерівців Пригожина, ПВК є і у міністра оборони РФ Шойгу.

Нагадаємо: За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.

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Теми: КадировПутінвійнапропаганда
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