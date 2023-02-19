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Кадыров захотел создать свою ЧВК

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 14:58
Кадыров захотел создать свою ЧВК
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров захотел создать свою ЧВК после завершения работы на госслужбе.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы.

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Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится".

Почему это важно: В России чиновники начали создавать ЧВК. К примеру, кроме вагнеровцев Пригожина, ЧВК есть и у министра обороны РФ Шойгу.

Напомним: По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.

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Темы: КадыровПутинвойнапропаганда
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