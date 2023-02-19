Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УП.Чат: Декларації депутатів, доля Кирила Тимошенка та будинку Павла Халімона

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 17:34

У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач та Роман Романюк запросили в гості голову НАЗК Олександра Новікова.

Джерело: УП

Деталі: Відео записувалось 16-го лютого.

У цьому випуску ви дізнаєтеся:

  • скільки українських депутатів подали свої декларації;
  • що буде зі скандальним будинком "слуги народу" Павла Халімона;
  • як НАЗК проводить перевірку Кирила Тимошенка;
  • чи почато розслідування щодо заступника голови ОП Андрія Смирнова;
  • хто в уряді блокує антикорупційні ініціативи.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: медіаНАЗК
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

доповненоСуд заборонив Партію регіонів

Атаки "сотні літаків РФ" на Київ не буде – Повітряні сили ЗСУ

НАТО про рішення РФ щодо ядерної угоди: Архітектура контролю за озброєннями зруйнована

фото, відео, оновленоРосіяни обстрілюють Херсон: щонайменше 5 загиблих

Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння – Путін

Усі новини...
медіа
Журналістка Мирослава Гонгадзе отримає премію за етику Inamori Ethics Prize 2023
Скільки коштують телемарафони "Єдині новини" та "FreeДом" і програми на "Дом"
Зеленський журналістам: Об'єднайтеся, нагадайте людям, що вони на війні
Останні новини
17:44
Лідер Китаю планує візит до Москви – ЗМІ
17:43
Рік великої війни: прокуратура розслідує загибель 72 мешканців Києва від ракет РФ
17:39
Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру
17:39
У ЄС поки не знайшли 300 млрд євро активів Центробанку РФ, які мають піти на користь України – ЗМІ
17:37
Мовний омбудсмен дав поради, як перейти на українську
17:27
Фонд держмайна готує до приватизації три промислових гіганти у Запоріжжі
17:17
Прикордонники відбили "м’ясну атаку" вагнерівців на Бахмут: проривались до ночі
17:11
Фото, оновленоОбстріл Херсона: міськрада уточнила кількість загиблих і поранених
16:57
Україна ще чекає на чверть обіцяних важких озброєнь Заходу - дослідження
16:54
Після зустрічі Байдена і Зеленського буде багато роботи з союзниками – Білий дім
Усі новини...