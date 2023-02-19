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УП.Чат: Декларації депутатів, доля Кирила Тимошенка та будинку Павла Халімона

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 16:34
УП.Чат: Декларації депутатів, доля Кирила Тимошенка та будинку Павла Халімона

У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач та Роман Романюк запросили в гості голову НАЗК Олександра Новікова.

Джерело: УП

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Деталі: Відео записувалось 16-го лютого.

У цьому випуску ви дізнаєтеся:

  • скільки українських депутатів подали свої декларації;
  • що буде зі скандальним будинком "слуги народу" Павла Халімона;
  • як НАЗК проводить перевірку Кирила Тимошенка;
  • чи почато розслідування щодо заступника голови ОП Андрія Смирнова;
  • хто в уряді блокує антикорупційні ініціативи.

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Теми: медіаНАЗК
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