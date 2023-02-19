УП.Чат: Декларації депутатів, доля Кирила Тимошенка та будинку Павла Халімона

У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач та Роман Романюк запросили в гості голову НАЗК Олександра Новікова.

Джерело: УП

Деталі: Відео записувалось 16-го лютого.

У цьому випуску ви дізнаєтеся: