УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона

В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Михаил Ткач и Роман Романюк пригласили в гости главу НАПК Александра Новикова.

Источник: УП

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Детали: Видео записывалось 16-го февраля.

В этом выпуске вы узнаете:

сколько украинских депутатов подали свои декларации;

что будет со скандальным домом "слуги народа" Павла Халимона;

как НАПК проводит проверку Кирилла Тимошенко;

начато ли расследование в отношении заместителя главы ОП Андрея Смирнова;

кто в правительстве блокирует антикоррупционные инициативы.