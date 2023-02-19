УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона
Воскресенье, 19 февраля 2023, 17:34
В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Михаил Ткач и Роман Романюк пригласили в гости главу НАПК Александра Новикова.
Источник: УП
Детали: Видео записывалось 16-го февраля.
В этом выпуске вы узнаете:
- сколько украинских депутатов подали свои декларации;
- что будет со скандальным домом "слуги народа" Павла Халимона;
- как НАПК проводит проверку Кирилла Тимошенко;
- начато ли расследование в отношении заместителя главы ОП Андрея Смирнова;
- кто в правительстве блокирует антикоррупционные инициативы.