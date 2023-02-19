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УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 16:34
УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона

В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Михаил Ткач и Роман Романюк пригласили в гости главу НАПК Александра Новикова.

Источник: УП

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Детали: Видео записывалось 16-го февраля.

В этом выпуске вы узнаете:

  • сколько украинских депутатов подали свои декларации;
  • что будет со скандальным домом "слуги народа" Павла Халимона;
  • как НАПК проводит проверку Кирилла Тимошенко;
  • начато ли расследование в отношении заместителя главы ОП Андрея Смирнова;
  • кто в правительстве блокирует антикоррупционные инициативы.

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Темы: медиаНАПК
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