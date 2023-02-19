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Зеленський: Кожен санкційний пакет України стає основою роботи з партнерами

Катерина ТищенкоНеділя, 19 лютого 2023, 21:53
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що кожен санкційний пакет України стає основою роботи щодо санкцій із партнерами.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні є новий санкційний крок нашої держави проти всіх тих, хто підживлює російську агресію. Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб’єктів.

Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами".

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз триває підготовка десятого санкційного пакету Євросоюзу.

"Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор – це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес. І це буде", – переконаний він.

Що передувало: 19 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян Росії та Московської біржі.

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Теми: Зеленськийсанкції
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