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Зеленский: Каждый санкционный пакет Украины становится основой работы с партнерами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 21:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что каждый санкционный пакет Украины становится основой работы над санкциям с партнерами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня есть новый санкционный шаг нашего государства против всех тех, кто подпитывает российскую агрессию. Подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против российских финансовых субъектов.

Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка десятого санкционного пакета Евросоюза.

"Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор – это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс. И это будет", – убежден он.

Что предшествовало: 19 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи.

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Темы: Зеленскийсанкции
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