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Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 16:08
Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет
Фото: Мілітарний

В Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.

Джерело: український пілот "Джус" в інтерв’ю FT

Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.  

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Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.

День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".

Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.        

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що "ні" від Сполучених Штатів щодо західних літаків для України зараз варто розуміти як відмову лише у цей конкретний момент часу, і такі "етапи відмови" Україна проходила з усією західною зброєю.
  • Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів.

Теми: авіавійна
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