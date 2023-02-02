Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 17:08
Фото: Мілітарний

В Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.

Джерело: український пілот "Джус" в інтерв’ю FT

Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.  

Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.

День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".

Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.        

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що "ні" від Сполучених Штатів щодо західних літаків для України зараз варто розуміти як відмову лише у цей конкретний момент часу, і такі "етапи відмови" Україна проходила з усією західною зброєю.
  • Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів.

Теми: авіавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
авіа
У Британії кажуть, що навчання українських пілотів на винищувачах триватиме майже три роки
Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку винищувачів F-16 в Україну – ЗМІ
Останні новини
16:21
відеоУкраїна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
16:03
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
15:53
Суд відхилив аргументи НАБУ у справі Коболєва, фінансові результати держбанків: підсумки тижня для ДП
15:45
відеоПродавчиня на Київщині випхала нападника стусанами за двері крамниці
15:31
В ОП відповіли Медведєву: Україна може звільняти Крим будь-якими інструментами
15:20
Ситуація в Одесі: Прем'єр створив цілодобовий урядовий штаб, до міста направили генератори
15:10
відеоКухар, який збиває "Шахеди", розповів про життя на лінії фронту
14:59
фото"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції
14:47
Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ
14:32
Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму
Усі новини...