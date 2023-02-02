Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

В Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.

Джерело: український пілот "Джус" в інтерв’ю FT

Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.

Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.

День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".

Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.

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