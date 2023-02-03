Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності

Альона Мазуренко , Михайло ТкачП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:26
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності
ОЛЕКСАНДР ЛІЄВ. ФОТО З FACEBOOK

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.

Джерела УП в українській розвідці 2 лютого повідомили, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

Джерело: коментар Лієва "Українській правді", джерела УП в українській розвідці

Реклама:

Деталі: "Українська правда" одразу звернулася до Лієва і він заперечив інформацію про нібито громадянство РФ. 

Лієва шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.  

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і загальмує процеси, якими він займається у міністерстві.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Лієва: "Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. 

Я не подавався на громадянства іншої країни. 

Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

Оновлено: Згодом Лієв записав відеозвернення, де розповів, що написав заяву про звільнення, а сьогодні 2 лютого цей наказ підписали в Міноборони.

Також, за його словами, на знімку нібито "документу" не його підпис. 

 

Передісторія:

Теми: МіноборонипаспортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
Усі новини...
Реклама: