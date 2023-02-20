Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.

Джерело: Томас-Грінфілд, цитує CNN

Пряма мова: "Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях.

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Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно".

"Це було б "червоною лінією".

"Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника… Ми готові конкурувати з ним… коли це необхідно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо.

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І це те, що ми будемо продовжувати робити, щоб гарантувати, що наші національні інтереси завжди будуть на першому плані".

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.