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Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 01:35
ТОМАС-ГРИНФИЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в воскресенье, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.

Источник: Томас-Гринфилд, цитирует CNN

Прямая речь: "Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях.

Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен предоставить летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо".

"Это было бы "красной линией".

"Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника... Мы готовы конкурировать с ним... когда это необходимо, противостоять китайцам. И это то, что мы делаем.

И это то, что мы будем продолжать делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда будут на первом плане".

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Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.

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Темы: КитайРосcияоружиеСША
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