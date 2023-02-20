Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в воскресенье, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
Источник: Томас-Гринфилд, цитирует CNN
Прямая речь: "Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях.
Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен предоставить летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо".
"Это было бы "красной линией".
"Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника... Мы готовы конкурировать с ним... когда это необходимо, противостоять китайцам. И это то, что мы делаем.
И это то, что мы будем продолжать делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда будут на первом плане".
Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.