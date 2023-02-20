Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 лютого зазначається, що основна фаза наступу Росії відбувається в Луганській області, проте загарбникам бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність цього наступу.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває, і Росія, ймовірно, не має достатніх незадіяних резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими.

За їхніми даними, російські сухопутні війська, як правило, діють у звичайних доктринальних з'єднаннях і частинах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", – зазначається у звіті.

Експерти додають, що російські війська можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває.

За даними інституту, російський наступ, найімовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви (якщо такі будуть введені), але, найімовірніше, завершиться, не досягнувши поставлених цілей та оперативно значущих успіхів.

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Ключові моменти бойових дій 19 лютого від ISW: