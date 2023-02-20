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Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 04:15
Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW
ЭШЕЛОНЫ ТЕХНИКИ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В отчете Института изучения войны (ISW) за 19 февраля отмечается, что основная фаза наступления России происходит в Луганской области, однако захватчикам не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность этого наступления.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой.

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По их данным, российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", - отмечается в отчете.

Эксперты добавляют, что российские войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но переброска этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

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По данным института, российское наступление, скорее всего, продлится еще некоторое время и может временно набрать обороты после того, как будут введены последние резервы (если таковые будут введены), но, скорее всего, завершится, не достигнув поставленных целей и оперативно значимых успехов.

Ключевые моменты боевых действий 19 февраля от ISW:

  • Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные части на линию фронта в Луганской и Донецкой областях, а также в некоторые районы Запорожской области.
  • По сообщениям, до апреля украинские войска смогут разместить на передовой лишь 50 танков, предоставленных Западом, из обещанных 320 танков.
  • Министерство обороны РФ подтвердило, что 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" являются официальными формированиями ВС России.
  • Глава Чечни Кадыров отметил, что может быть заинтересован в создании собственной военизированной компании после завершения государственной службы.
  • Министерство обороны России ложно заявило, что украинские чиновники готовят радиологическую атаку под чужим флагом, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности накануне 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
  • Российские войска продолжали наступательные операции к северо-западу от Сватово и вблизи Кременной. Российские источники утверждали, что украинские войска укрепляют передовые позиции к западу и северо-западу от Кременной.
  • Оккупанты, вероятно, достигли незначительных успехов в северных пригородах Бахмута и на восточных окраинах города.
  • По сообщениям, российские войска продолжают наступательные операции на западных окраинах Донецка и вокруг Угледара.
  • Председатель оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что оккупационные власти Крыма национализировали украинское имущество на десятки миллиардов рублей (не менее 10 миллионов долларов США) и планирует использовать средства от продажи этого имущества для поддержки российских войск, воюющих в Украине.
  • Украинские военные сообщили, что российские войска не могут ремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 вблизи линии фронта из-за проблем с логистикой и вынуждены передавать эти системы на заводы-производители в России.

Темы: войнаРосcияЛуганская область
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