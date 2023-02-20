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За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 лютого 2023, 08:45
Ілюстративне фото Getty Images

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські загарбники вбили 3 мирних жителів області, 1 людина дістала поранення.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 19 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті, Богданівці та Авдіївці. Ще 1 людина в області дістала поранення".

 

Деталі: За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: За даними Генштаба ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках  окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

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Теми: Донецька областьжертвивійна
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