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За минувшие сутки россияне убили 3 жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 20 февраля 2023, 07:45
За минувшие сутки россияне убили 3 жителей Донетчины - ОВА
Иллюстративное фото Getty Images

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские захватчики убили 3 мирных жителей области, 1 человек получил ранения.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 19 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Бахмуте, Богдановке и Авдеевке. Еще 1 человек в области получил ранения".

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Детали: По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

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Темы: Донецкая областьжертвывойна
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