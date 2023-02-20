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Рабів до раю не пускають: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 лютого 2023, 10:43
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті героїв Небесної сотні нагадав, що через 9 років після Революції Гідності битва за незалежність триває, і немає жодного сумніву, що українці її захистять та здійснять мрію українських героїв.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей.

Це повага до кожної людини. Свобода й рівність. Демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатися. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю".

Деталі: За словами президента, битва за незалежність України триває. "За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - підкреслив він.

Зеленський нагадав відоме прислів'я, що "рабів до раю не пускають". Президент підкреслив, що це є сенсом українського тлумачення волі, і це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться.

Довідково: День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У своєму зверненні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні нагадав про цінності, за які воюють українці та висловив упевненість у перемозі.

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Теми: ЗеленськийМайдан
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