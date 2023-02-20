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Рабов в рай не пускают: Зеленский обратился к украинцам в День памяти героев Небесной сотни

Станислав ПогориловПонедельник, 20 февраля 2023, 09:43
Рабов в рай не пускают: Зеленский обратился к украинцам в День памяти героев Небесной сотни
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский в День памяти героев Небесной сотни напомнил, что через 9 лет после Революции Достоинства битва за независимость продолжается, и нет никакого сомнения, что украинцы ее защитят и осуществят мечту украинских героев.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы чтим героев, которые отдали свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной сотни. Людей разного возраста и профессий, из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей.

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Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия. Открытость Украины к миру и соединенность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это - независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю".

Детали: По словам президента, битва за независимость Украины продолжается. "За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил известную пословицу, что "рабов в рай не пускают". Президент подчеркнул, что это является смыслом украинского толкования свободы, и это причина, почему на нашей земле врага не останется.

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Справочно: День памяти героев Небесной сотни отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти героев Небесной сотни".

Что предшествовало: В своем обращении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти героев Небесной сотни напомнил о ценностях, за которые воюют украинцы и выразил уверенность в победе.

Темы: ЗеленскийМайдан
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