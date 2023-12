Блінкен вперше за час адміністрації Байдена приїхав до Туреччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше за час свого перебування на посаді приїхав до Туреччини та зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Візит держсекретаря був анонсований заздалегідь. На цей час вже відбулася його зустріч та пресконференція з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Головною темою для візиту Блінкена став руйнівний землетрус, внаслідок якого лише у Туреччині підтверджено загибель понад 41 тисячі осіб, та надання Туреччині допомоги для подолання наслідків. Чавушоглу повідомив агентству Anadolu, що вони разом відвідали постраждалу від стихійного лиха провінцію Хатай.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol