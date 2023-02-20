Блінкен вперше за час адміністрації Байдена приїхав до Туреччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше за час свого перебування на посаді приїхав до Туреччини та зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Візит держсекретаря був анонсований заздалегідь. На цей час вже відбулася його зустріч та пресконференція з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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Головною темою для візиту Блінкена став руйнівний землетрус, внаслідок якого лише у Туреччині підтверджено загибель понад 41 тисячі осіб, та надання Туреччині допомоги для подолання наслідків. Чавушоглу повідомив агентству Anadolu, що вони разом відвідали постраждалу від стихійного лиха провінцію Хатай.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023

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На спільному брифінгу Мевлют Чавушоглу підняв тему про закупівлю додаткових винищувачів F-16 та послаблення санкцій США проти Туреччини - які Вашингтон запровадив після закупівлі Анкарою російської системи С-400. Це питання Ердоган намагається вирішити вже не перший рік і в експертних колах вважають, що це у тому числі може бути предметом торгу із США для того, аби Туреччина нарешті припинила блокувати вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

"Для Анкари неприйнятне поєднання питання закупівель літаків F-16 у США з певними умовами. Наші руки не мають бути зв’язані. Очікуємо також якнайшвидшого скасування усіх санкцій щодо Туреччини", - цитує його Anadolu.

Він також дорікнув США за "боротьбу з терористами ІДІЛ за підтримки інших терористів - PKK/YPG" та запевнив, що Анкара "не допустить і не допускає" обходу санкцій проти Росії через Туреччину.

Блінкен зі свого боку зазначив, що для США важлива спроможність Туреччини та США діяти спільно та що Вашингтон розуміє побоювання Туреччини щодо безпеки на її південному кордоні із Сирією.