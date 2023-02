Блинкен впервые за время администрации Байдена приехал в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые за время своего пребывания в должности приехал в Турцию и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Визит госсекретаря был анонсирован заранее. В настоящее время уже состоялась его встреча и пресс-конференция с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol