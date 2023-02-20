Блинкен впервые за время администрации Байдена приехал в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые за время своего пребывания в должности приехал в Турцию и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Визит госсекретаря был анонсирован заранее. В настоящее время уже состоялась его встреча и пресс-конференция с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023

Главной темой для визита Блинкена стало разрушительное землетрясение, в результате которого только в Турции подтверждена гибель более 41 тысячи человек, и предоставление Турции помощи для преодоления последствий. Чавушоглу сообщил агентству Anadolu, что они вместе посетили пострадавшую от стихийного бедствия провинцию Хатай.

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На совместном брифинге Мевлют Чавушоглу поднял тему о закупке дополнительных истребителей F-16 и ослабление санкций США против Турции - которые Вашингтон ввел после закупки Анкарой российской системы С-400. Этот вопрос Эрдоган пытается решить уже не первый год и в экспертных кругах считают, что это в том числе может быть предметом торга с США для того, чтобы Турция наконец прекратила блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

"Для Анкары неприемлемо сочетание вопроса закупок самолетов F-16 у США с определенными условиями. Наши руки не должны быть связаны. Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции", - цитирует его Anadolu.

Он также упрекнул США за "борьбу с террористами ИГИЛ при поддержке других террористов - PKK/YPG" и заверил, что Анкара "не допустит и не допускает" обхода санкций против России через Турцию.

Блинкен со своей стороны отметил, что для США важна способность Турции и США действовать совместно и что Вашингтон понимает опасения Турции относительно безопасности на её южной границе с Сирией.