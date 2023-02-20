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Байден у Києві оголосить про надання додаткової допомоги – Білий дім

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 11:23
Байден у Києві оголосить про надання додаткової допомоги – Білий дім
Байден у Києві 20 лютого, фото ОП

Президент США Джо Байден у Києві має намір оголосити про надання Україні артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.

Джерело: заява Байдена щодо візиту до Києва на сайті Білого дому

Дослівно: "Сьогодні, коли світ готується відзначити першу річницю брутального вторгнення Росії в Україну, я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і незмінну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України.

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Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас. Але він глибоко помилявся.

Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, в тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань".

Деталі: Байден також повідомив, що пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються підтримувати російську військову машину.

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Президент США також зазначив, що з нетерпінням чекає на поїздку до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою і лідерами союзників на східному фланзі, а також виступити з промовою про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку народу України і основних цінностей прав людини і гідності, закріплених у Статуті ООН.

Що передувало: Байден перебуває з неоголошеним візитом у Києві 20 лютого.

Теми: БайденКиївдопомога Україні
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