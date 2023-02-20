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Байден в Киеве объявит о предоставлении дополнительной помощи – Белый дом

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 11:23
Байден в Киеве объявит о предоставлении дополнительной помощи – Белый дом
Байден в Киеве 20 февраля, фото ОП

Президент США Джо Байден в Киеве намерен объявить о предоставлении Украине артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.

Источник: заявление Байдена о визите в Киев на сайте Белого дома

Дословно: "Сегодня, когда мир готовится отметить первую годовщину грубого вторжения России в Украину, я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пересилить нас. Но он глубоко ошибался.

Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения, которые помогут защитить украинский народ от воздушных бомбардировок".

Детали: Байден также сообщил, что позже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются поддерживать российскую военную машину.

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Президент США также отметил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников на восточном фланге, а также выступить с речью о том, как Соединенные Штаты будут продолжать сплачивать мир в поддержку народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства, закрепленных в Уставе ООН.

Что предшествовало: Байден находится с необъявленным визитом в Киеве 20 февраля.

Темы: БайденКиевпомощь Украине
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