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Байден приїхав до Києва

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 10:51
Байден приїхав до Києва
Байден і Зеленський. Фото з Telegram Зеленського

Президент США Джозеф Байден перебуває з візитом у Києві 20 лютого.

Джерело: фото та відео очевидців, президент Володимир Зеленський у Telegram, Washington PostNew York Times, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 

Деталі: Байдена помітили біля Михайлівського собору. Під звуки повітряної тривоги президент США вшанував пам'ять загиблих захисників України.

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Згодом те, що президент США перебуває у Києві, офіційно підтвердив у Telegram Зеленський, опублікувавши спільне фото з Байденом. 

Пряма мова Зеленського: "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців". 

 
Фото ОП

Деталі: Видання Washington Post назвало візит Байдена "несподіваним, драматичним і ризикованим".

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Дослівно Washington Post: "У понеділок президент Байден здійснив драматичний, неоголошений візит до Києва, демонструючи сильну американську підтримку Україні всього за чотири дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Цей ризикований візит до української столиці, яка перебуває під загрозою ракетних обстрілів, свідчить про постійну прихильність США, найбільшого фінансового та військового спонсора зусиль України, спрямованих на відсіч російським загарбникам на її території".

Видання зазначає, що в столиці України було введено жорсткий режим безпеки, рух автомобілів було зупинено, і навіть пішоходи не могли потрапити на деякі вулиці.

Незабаром після цього в місті спрацювала сирена повітряної тривоги. Повітряна тривога оголошена по всій території України. 

Видання New York Times повідомило, що Байден прибув до Києва залізницею. Візит до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки.  

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав візит Байдена "стратегічним".

Пряма мова Єрмака: "Повірте, візит Джо Байдена – стратегічний. Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли.
Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї". 

 
фото ОП

Що було раніше: Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу.   

"Новини Донбасу" з посиланням на очевидців повідомляли, що у Києві був перекритий проспект Берестейський (раніше Перемоги – ред.) та бульвар Лесі Українки. Очевидці виклали відео, на якому видно, як цим маршрутом проїхав кортеж, основу якого складали американські позашляховики.

Представники влади – ні української, ні американської – приїзд Байдена не анонсували. Ці заходи безпеки цілком зрозумілі під час війни. 

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України, заступник міністра обіцяв "сюрприз".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає з візитом сусідню Польщу.

Також були чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським

Наприкінці січня координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що президент США не відмовився від ідеї відвідати Україну, але наразі таких планів немає. Тоді ж ЗМІ писали, що Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення.

Також повідомлялося, що 21 лютого до України прибуде прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. У межах візиту запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

20 лютого Україна відзначає День пам’яті Героїв Небесної Сотні – сумну річницю розстрілів мирних протестувальників на режимом президента-втікача Віктора Януковича взимку 2014 року. Силове протистояння між силовиками і беззбройними протестувальниками тривало з 18 по 21 лютого 2014 року. Але 20 лютого загинуло найбільше активістів Майдану – 47 осіб.

Передісторія: 

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Звістка про зміну планів Кулеби співпала з масштабним обмеженням руху у Києві, що спричинило чутки про можливий візит до Києва когось із західних топ-посадовців.

Теми: БайденКиїв
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