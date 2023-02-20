Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

У Повітряних силах нагадали, що українська ППО не може збивати балістичні ракети Росії.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайнбрифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Деталі: Ремарку ведучої, що Україна "почала збивати балістичні цілі" Ігнат спростував, зауваживши, що нинішнє озброєння ППО не дозволяє жодним чином цього робити. Речник Повітряних сил нагадав, що Україна дуже чекає посилення від іноземних партнерів, а саме комплекси Patriot PAC-3 та SAMP/T.

Реклама:

Пряма мова: "Кинджал" можна "збити" тільки в фейсбуку. Чи на телеграм-каналі. Ми не можемо збивати цю ціль. Закликаю довіряти офіційним джерелам".