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Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 11:37
Воздушные силы: Ракету Кинжал можно сбить только в соцсетях
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

В Воздушных силах напомнили, что украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты России.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Детали: Ремарку ведущей, что Украина "начала сбивать баллистические цели" Игнат опроверг, отметив, что нынешнее вооружение ПВО не позволяет никоим образом этого делать. Спикер Воздушных сил напомнил, что Украина очень ждет усиления от иностранных партнеров, а именно комплексы Patriot PAC-3 и SAMP/T.

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Прямая речь: "Кинжал" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграм-канале. Мы не можем сбивать эту цель. Призываю доверять официальным источникам".

Темы: Воздушные силы ВСУ
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