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Байден у Києві: Українці проявили себе, нам допомогли осягнути значення демократії

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 12:56
Фото: ОП

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва заявив, що український народ допоміг осягнути значення демократії та проявив себе унікальним чином. 

Джерело: пресслужба Офісу президента України, Байден у Twitter

Пряма мова: "Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії".

Деталі: Байден наголосив, що критично важливо – не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в війні проти агресії Росії. За його словами, він приїхав, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

Байден також розповів про намір обговорити, як США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент США Джозеф Байден перебуває з неанонсованим візитом у Києві 20 лютого.

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Теми: БайденСШАКиївЗеленський
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