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Байден в Киеве: Украинцы проявили себя, нам помогли постичь значение демократии

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 12:56
Фото: ОП

Президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что украинский народ помог постичь значение демократии и проявил себя уникальным образом. 

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины, Байден в Twitter

Прямая речь: "Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя когда-либо в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии".

Детали: Байден подчеркнул, что критически важно - не оставить никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в войне против агрессии России. По его словам, он приехал, чтобы подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Байден также рассказал о намерении обсудить, как США и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джозеф Байден находится с неанонсированным визитом в Киеве 20 февраля.

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Темы: БайденСШАКиевЗеленский
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