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На ЗАЕС привезли понад 600 мобілізованих росіян – Енергоатом

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 13:36
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Російські загарбники спільно з Росатомом продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу – наразі у бомбосховищі атомної станції перебуває понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ, а на даху 5-го енергоблоку облаштована кулеметна позиція окупантів.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "На покрівлі п'ятого енергоблоку росіяни облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

Водночас на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання, де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту".
 
Деталі: Також повідомляється, що окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та сховища відпрацьованого ядерного палива, що є категорично неприпустимим.  
Також зазначається, що окупанти відмовили в доступі до сховища українському персоналу та присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

Енергоатом закликає світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України, оскільки перебування окупантів на ЗАЕС загрожує екологічною та ядерною катастрофою.

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Теми: ЗАЕСокупаціявійна
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