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На ЗАЭС привезли более 600 мобилизованных россиян – Энергоатом

Ирина БалачукПонедельник, 20 февраля 2023, 13:36
Иллюстрация из Telegram Энергоатома

Российские захватчики совместно с Росатомом продолжают превращать ЗАЭС в военную базу – сейчас в бомбоубежище атомной станции находится более 600 мобилизованных и курсантов из РФ, а на крыше 5-го энергоблока обустроена пулеметная позиция оккупантов.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "На кровле пятого энергоблока россияне обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал попадает непосредственно к энергоблокам.

В то же время на Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных – более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию, где они ждут переброски на донецкий участок фронта".

Детали: Также сообщается, что оккупанты продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и хранилища отработанного ядерного топлива, что является категорически недопустимым. 

Также отмечается, что оккупанты отказали в доступе к хранилищу украинскому персоналу и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ.

Энергоатом призывает мировое сообщество как можно быстрее способствовать выводу российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризации станции и возвращению ее под полный контроль Украины, поскольку пребывание оккупантов на ЗАЭС грозит экологической и ядерной катастрофой.

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Темы: ЗАЭСоккупациявойна
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