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Навальний передумав щодо Криму: хоче визнати кордони України 1991 року

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 13:59
Навальний у російській тюрмі, фото Getty Images

Російський опозиціонер, політв'язень Олексій Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи, що передбачають повагу до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року і компенсацію нашій країні збитків за війну.

Джерело: 15 принципів політичної платформи Навального, які публікує "Медуза"

Дослівно: "Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, - міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їхню зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос".

Деталі: Навальний пропонує "залишити Україну в спокої й дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ", а отже, "припинити агресію, завершити війну і вивести всі російські війська з території України".

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом і Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії і закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але зі спрямуванням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації", - йдеться в принципах опозиціонера.

Він також пропонує розслідувати воєнні злочини у співпраці з міжнародними інституціями.

Навальний наголошує, що для Росії та її народу буде "не просто добре, але ще й дуже вигідно припинити війну якомога швидше: тільки так можна почати рух до зняття санкцій, повернення тих, хто виїхав, відновлення довіри бізнесу, економічного зростання".

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"Ще раз підкреслю, що після війни нам доведеться компенсувати Україні збитки, завдані путінською агресією. Але відновлення нормальних економічних відносин із цивілізованим світом і повернення економічного зростання дасть змогу це зробити, не заважаючи розвиватися нашій країні. Ми на дні, і, щоб спливти, нам потрібно відштовхнутися від нього. Це буде і морально правильно, і раціонально, і вигідно", - пише він.

Навальний виступає за "демонтаж режиму Путіна і його диктатури, в ідеалі – через загальні вільні вибори і скликання Конституційних зборів".

Також він пропонує встановлення в Росії парламентської республіки, "що базується на змінюваності влади через чесні вибори, незалежному суді, федералізмі, місцевому самоврядуванні, повній економічній свободі та соціальній справедливості".

Передісторія:

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Теми: НавальнийКримвійнаРосія
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