Навальний передумав щодо Криму: хоче визнати кордони України 1991 року

Російський опозиціонер, політв'язень Олексій Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи, що передбачають повагу до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року і компенсацію нашій країні збитків за війну.

Джерело: 15 принципів політичної платформи Навального, які публікує "Медуза"

Дослівно: "Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, - міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їхню зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос".

Деталі: Навальний пропонує "залишити Україну в спокої й дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ", а отже, "припинити агресію, завершити війну і вивести всі російські війська з території України".

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом і Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії і закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але зі спрямуванням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації", - йдеться в принципах опозиціонера.

Він також пропонує розслідувати воєнні злочини у співпраці з міжнародними інституціями.

Навальний наголошує, що для Росії та її народу буде "не просто добре, але ще й дуже вигідно припинити війну якомога швидше: тільки так можна почати рух до зняття санкцій, повернення тих, хто виїхав, відновлення довіри бізнесу, економічного зростання".

ВІДЕО ДНЯ

"Ще раз підкреслю, що після війни нам доведеться компенсувати Україні збитки, завдані путінською агресією. Але відновлення нормальних економічних відносин із цивілізованим світом і повернення економічного зростання дасть змогу це зробити, не заважаючи розвиватися нашій країні. Ми на дні, і, щоб спливти, нам потрібно відштовхнутися від нього. Це буде і морально правильно, і раціонально, і вигідно", - пише він.

Навальний виступає за "демонтаж режиму Путіна і його диктатури, в ідеалі – через загальні вільні вибори і скликання Конституційних зборів".

Також він пропонує встановлення в Росії парламентської республіки, "що базується на змінюваності влади через чесні вибори, незалежному суді, федералізмі, місцевому самоврядуванні, повній економічній свободі та соціальній справедливості".

Передісторія: