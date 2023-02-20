Навальный передумал насчет Крыма: хочет признать границы Украины 1991 года

Российский оппозиционер, политзаключенный Алексей Навальный опубликовал принципы своей политической платформы, предусматривающие уважение к международно признанным границам Украины 1991 года и компенсацию нашей стране ущерба за войну.

Источник: 15 принципов политической платформы Навального, которые публикует "Медуза"

Дословно: "Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос".

Детали: Навальный предлагает "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ", а значит, "прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины".

"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации", - говорится в принципах оппозиционера.

Он также предлагает расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами.

Навальный подчеркивает, что для России и ее народа будет "не просто хорошо, но еще и очень выгодно прекратить войну как можно скорее: только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту".

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"Еще раз подчеркну, что после войны нам предстоит компенсировать Украине ущерб, нанесенный путинской агрессией. Но восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране. Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно", - пишет он.

Навальный выступает за "демонтаж режима Путина и его диктатуры, в идеале — через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания".

Также он предлагает установление в России парламентской республики, "основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости".

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